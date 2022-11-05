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Волонтерам, офицерам, экспортерам: НБУ ослабляет ограничения

Волонтерам, офицерам, экспортерам: НБУ ослабляет ограничения

Киев • УНН

 • 459427 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальный банк Украины сообщил, что смягчил ряд ограничений - для экспортеров, волонтеров, благотворителей, офицеров - и изменил условия предоставления рефинансирования банкам, пишет УНН.

Детали

Так, с 5 ноября 2022 года внесен ряд изменений:

  • дополнен тепловизорами перечень товаров оборонного назначения, для приобретения которых с целью поддержки обороноспособности Украины:
  • волонтеры-физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными картами за границей без ограничений;
  • граждане могут покупать валюту и переводить ее за границу (в рамках ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте);
  • банки фактически получили возможность предоставлять тендерные гарантии на операции по поставке товаров нерезидентам.

Это улучшит условия ведения бизнеса для украинских экспортеров, ведь тендерные гарантии используются для выхода на новые рынки и поиска новых экспортных возможностей;

  • банки при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для импортных контрактов не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не потребуют их продажи или использования.

Такое решение принято ввиду того, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как помощь с целевым назначением. Она не будет оказывать значительного влияния на международные резервы;

  • расширен перечень документов, на основании которых банки могут открывать счета военнослужащим и осуществлять их идентификацию и верификацию.

Теперь вышеупомянутые действия банки могут осуществлять на основании удостоверений офицера, генерала, адмирала;

  • Национальный банк прекращает проведение операций по бланковому рефинансированию банков, учитывая рекордный профицит ликвидности банковской системы, низкую потребность банков в кредитах рефинансирования, о чем, в частности, свидетельствует досрочное погашение таких кредитов.

Бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, но сегодня утратило свою актуальность. В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение.

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