Волонтерам, офіцерам, експортерам: НБУ послаблює обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національний банк України повідомив, що пом'якшив низку обмежень - для експортерів, волонтерів, благодійників, офіцерів - та змінив умови надання рефінансування банкам, пише УНН.
Деталі
Так, із 5 листопада 2022 року внесено низку змін:
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- доповнено тепловізорами перелік товарів оборонного призначення, для придбання яких з метою підтримання обороноздатності України:
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- волонтери-фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;
- громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн у еквіваленті);
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- банки фактично отримали можливість надавати тендерні гарантії на операції з поставки товарів нерезидентам.
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Це поліпшить умови ведення бізнесу для українських експортерів, адже тендерні гарантії застосовуються для виходу на нові ринки та пошуку нових експортних можливостей;
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- банки під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для імпортних контрактів не враховуватимуть залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть їх продажу чи використання.
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Таке рішення ухвалене з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням. Воно не матиме значного впливу на міжнародні резерви;
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- розширено перелік документів, на підставі яких банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію.
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Відтепер вищезазначені дії банки можуть здійснювати на підставі посвідчень офіцера, генерала, адмірала;
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- Національний банк припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків, ураховуючи рекордний профіцит ліквідності банківської системи, низьку потребу банків у кредитах рефінансування, про що, зокрема, свідчить дострокове погашення таких кредитів.
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Бланкове рефінансування дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, але на сьогодні втратило свою актуальність. Водночас банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.