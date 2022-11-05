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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Волонтерам, офіцерам, експортерам: НБУ послаблює обмеження

Волонтерам, офіцерам, експортерам: НБУ послаблює обмеження

Київ • УНН

 • 459433 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національний банк України повідомив, що пом'якшив низку обмежень - для експортерів, волонтерів, благодійників, офіцерів - та змінив умови надання рефінансування банкам, пише УНН.

Деталі

Так, із 5 листопада 2022 року внесено низку змін:

  • доповнено тепловізорами перелік товарів оборонного призначення, для придбання яких з метою підтримання обороноздатності України:
  • волонтери-фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;
  • громадяни мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн у еквіваленті);
  • банки фактично отримали можливість надавати тендерні гарантії на операції з поставки товарів нерезидентам.

Це поліпшить умови ведення бізнесу для українських експортерів, адже тендерні гарантії застосовуються для виходу на нові ринки та пошуку нових експортних можливостей;

  • банки під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для імпортних контрактів не враховуватимуть залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть їх продажу чи використання.

Таке рішення ухвалене з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням. Воно не матиме значного впливу на міжнародні резерви;

  • розширено перелік документів, на підставі яких банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію.

Відтепер вищезазначені дії банки можуть здійснювати на підставі посвідчень офіцера, генерала, адмірала;

  • Національний банк припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків, ураховуючи рекордний профіцит ліквідності банківської системи, низьку потребу банків у кредитах рефінансування, про що, зокрема, свідчить дострокове погашення таких кредитів.

Бланкове рефінансування дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, але на сьогодні втратило свою актуальність. Водночас банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення.

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