Владимир Емельян: Украина готовит санкции для компаний, строящих Керченский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины включает в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированом Россией Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян.
“Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список”, — отметил министр.
Однако относительно самой техники, по словам министра, “вопрос другой”.
“Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем”, — сказал Емельян.
Как сообщал УНН, в Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск поезда “четырех столиц”.