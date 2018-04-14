Володимир Омелян: Україна готує санкції для компаній, що будують Керченський міст

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністерство інфраструктури України включає до списку санкцій всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об’єкті і включаємо їх до списку санкцій. Інформуємо також й інші держави, союзників України щодо включення компаній у чорний список”, — зазначив міністр.

Проте стосовно самої техніки, за словами міністра, “питання інше”.

“Якщо це були прямі контакти, ми реагуємо. А якщо були закупівлі з третіх-четвертих рук, реагувати складніше, оскільки це не був прямий контакт з виробником”, — сказав Омелян.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві інфраструктури анонсували запуск поїзда “чотирьох столиць”.

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