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Обладатель "Золотой бутсы" продлил контракт с итальянским клубом

Киев • УНН

 • 9094 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Нападающий сборной Италии Иммобиле заключил новый долгосрочный контракт с римским "Лацио", передает УНН со ссылкой на сайт "орлов".

Обладатель "Золотой бутсы" продлил контракт с итальянским клубом

Соглашение продлено до 2025 года. Об этом рассказал президент “Лацио” по связям с общественностью Стефано Де Мартино.

“Должен сделать важное объявление с точки зрения трансферного рынка. Оно касается не приобретений, а внутренних переговоров. Иммобиле подписал 5-летний контракт с клубом. Это профессиональный, искренний и семейный выбор. Это важно, потому что Иммобиле привлекает многие топ-клубы, так как он является обладателем „Золотой бутсы“. Подписав новый контракт с ним, „Лацио“ подчеркивает желание закрепить успехи прошлого сезона и усилить состав. Мы расскажем об этом в ближайшие дни”, — подчеркнул Где Мартино.

Добавим, в прошлом сезоне Иммобиле провел 44 матча во всех турнирах и забил 39 мячей, из которых 36 — в Серии А. Это достижение позволило игроку завоевать “Золотую бутсу”, которая вручается лучшему бомбардиру национальных первенств Европы.

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