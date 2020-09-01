Володар "Золотої бутси" продовжив контракт із італійським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нападник збірної Італії Чіро Іммобіле уклав новий довгостроковий контракт з римським "Лаціо", передає УНН з посиланням на сайт "орлів".
Угода продовжена до 2025 року. Про це розповів президент “Лаціо” зі зв’язків з громадськістю Стефано Де Мартіно.
“Повинен зробити важливе оголошення з точки зору трансферного ринку. Воно стосується не придбань, а внутрішніх переговорів. Чіро Іммобіле підписав 5-річний контракт з клубом. Це професійний, щирий і сімейний вибір. Це важливо, тому що Іммобіле привертає багато топ-клуби, так як він є володарем „Золотої бутси“. Підписавши новий контракт з ним, „Лаціо“ підкреслює бажання закріпити успіхи минулого сезону і підсилити склад. Ми розповімо про це в найближчі дні”, — наголосив Де Мартіно.
Додамо, у минулому сезоні Іммобіле провів 44 матчі у всіх турнірах і забив 39 м’ячів, з яких 36 — в Серії А. Це досягнення дозволило гравцю завоювати “Золоту бутсу”, що вручається кращому бомбардирові національних першостей Європи.