Обладатель "Золотого мяча" дал прогноз на матч "Челси" - "Динамо"

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Легендарный в прошлом игрок "Ливерпуля" Майкл Оуэн выразил мысли по поводу итога предстоящего матча Лиги Европы между лондонским "Челси" и киевским "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт "bola.tempo.co".

По словам обладателя "Золотого мяча-2000-01", лондонцы получат уверенную победу, которая закончится для "синих" без пропущенных голов.

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"Челси" - одна из трех команд, наряду с "Вильярреалом" и "Айнтрахтом", которая ни разу не проигрывала в текущем розыгрыше Лиги Европы. Думаю, "Челси" победит и сегодня. Вряд ли разгромно, но уверенно. Я бы поставил на их победу "всухую", - признался Оуэн.

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Также экс-форвард вспомнил слабую статистику выступлений "Динамо" на английских полях.

"Киевское "Динамо" никогда не выигрывало на английской земле матч еврокубков: 11 поражений и три ничьих в 14 матчах. И я не вижу, за счет чего они смогут справиться с этой тенденцией на "Стэмфорд Бридж", - подытожил Оуэн.

Отметим, что Оуэн выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" с которыми завоевал два чемпионства Англии, два Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА.

Напомним, сегодня "Динамо" в Лондоне начнет борьбу за выход в 1/4 финала ЛЕ.

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