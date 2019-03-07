Сьогодні "Динамо" в Лондоні розпочне боротьбу за вихід до 1/4 фіналу ЛЄ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Київське “Динамо” гостьовим матчем з лондонським “Челсі” на стадіоні “Стемфорд Брідж” розпочне серію матчів 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Челсі” грає у Лізі Європи УЄФА вдруге і має шанс завоювати другий трофей. Єврокубковий сезон лондонці продовжать домашнім матчем із київським “Динамо”, яке раніше успішно грало проти англійських клубів у 1/8 фіналу.

У восьми матчах цієї кампанії ЛЄ “сині” здобули сім перемог і один раз зіграли внічию. Восени лондонці домінували в групі L, а в 1/16 фіналу із загальним рахунком 5:1 взяли гору над “Мальме”. Безпрограшна серія “Челсі” у ЛЄ налічує 11 матчів, включаючи три поєдинки переможної кампанії 2013 року. У цих зустрічах “сині” здобули 10 перемог і зіграли внічию з “Віді” на виїзді. Вони жодного разу не програвали вдома у цьому турнірі, але при цьому перемога над “Мальме” стала для “Челсі” першою за останні п’ять домашніх матчів у плей-оф єврокубків (2 нічиї, 2 поразки).

В очних поєдинках в історії команда варто згадати сезон 2015/16 років, коли “Челсі” і “Динамо” потрапили до однієї групи у Лізі чемпіонів. Діючі чемпіони Англії набрали у двох матчах чотири очки: в Києві була зафіксована нульова нічия, а долю матчу-відповіді на користь лондонського клубу вирішив блискучий штрафний Вілліана у кінцівці — 2:1. Обидва клуби вийшли до 1/8 фіналу (“Челсі” з першого місця), але далі не пробилися.

Відзначимо, що Олів’є Жиру забивав у п’яти останніх матчах Ліги Європи і з шістьма голами ділить друге місце в суперечці бомбардирів, поступаючись лише форварду “Зальцбурга” Мунасу Даббуру, у якого сім м’ячів. Натомість півзахисник лондонців Вілліан іде другим у списку асистентів турніру (п’ять результативних передач) слідом за Ігорем Стасевичем з “БАТЕ” (сім).

Нагадаємо, що арбітрами матчу стануть представники Словенії.

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