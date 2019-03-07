Сегодня "Динамо" в Лондоне начнет борьбу за выход в 1/4 финала ЛЕ

“Челси” играет в Лиге Европы УЕФА во второй раз и имеет шанс завоевать второй трофей. Еврокубковый сезон лондонцы продолжат домашним матчем с киевским “Динамо”, которое ранее успешно играло против английских клубов в 1/8 финала.

В восьми матчах этой кампании ЛЕ “синие” одержали семь побед и один раз сыграли вничью. Осенью лондонцы доминировали в группе L, а в 1/16 финала с общим счетом 5:1 взяли верх над “Мальмё”. Беспроигрышная серия “Челси” в ЛЕ насчитывает 11 матчей, включая три поединка победной кампании 2013 года. В этих встречах “синие” одержали 10 побед и сыграли вничью с “Види” на выезде. Они ни разу не проигрывали дома в этом турнире, но при этом победа над “Мальмё” стала для “Челси” первой за последние пять домашних матчей в плей-офф еврокубков (2 ничьи, 2 поражения).

В очных поединках в истории команда стоит вспомнить сезон 2015/16 годов, когда “Челси” и “Динамо” попали в одну группу в Лиге чемпионов. Действующие чемпионы Англии набрали в двух матчах четыре очка: в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а судьбу ответного матча в пользу лондонского клуба решил блестящий штрафной Виллиана в концовке — 2:1. Оба клуба вышли в 1/8 финала (“Челси” с первого места), но дальше не пробились.

Отметим, что Оливье Жиру забивал в пяти последних матчах Лиги Европы и с шестью голами делит второе место в споре бомбардиров, уступая лишь форварду “Зальцбурга” Мунасу Даббур, у которого семь мячей. Зато полузащитник лондонцев Виллиан идет вторым в списке ассистентов турнира (пять результативных передач) вслед за Игорем Стасевичем с “БАТЭ” (семь).

Напомним, что арбитрами матча станут представители Словении.