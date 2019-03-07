Володар "Золотого м'яча" дав прогноз на матч "Челсі" - "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Легендарний в минулому гравець "Ліверпуля" Майкл Оуен виразив думки з приводу підсумку майбутнього матчу Ліги Європи між лондонським "Челсі" та київським "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт "bola.tempo.co".
За словами володаря “Золотого м’яча-2000-01”, лондонці отримають впевнену звитягу, яка закінчиться для “синіх” без пропущених голів.
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“Челсі” — одна з трьох команд, поряд з “Вільярреалом” і “Айнтрахтом”, яка жодного разу не програвала в поточному розіграші Ліги Європи. Думаю, “Челсі” переможе і сьогодні. Навряд чи розгромно, але впевнено. Я б поставив на їх перемогу “всуху”, — зізнався Оуен.
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Також екс-форвард пригадав слабку статистику виступів “Динамо” на англійських полях.
“Київське “Динамо” ніколи не вигравало на англійській землі матч єврокубків: 11 поразок і три нічиїх в 14 матчах. І я не бачу, за рахунок чого вони зможуть впоратися з цією тенденцією на “Стемфорд Брідж”, — підсумував Оуен.
Відзначимо, що Оуен виступав за “Манчестер Юнайтед” та “Ліверпуль” з якими виборов два чемпіонства Англії, два Суперкубки країни, а також Кубок УЄФА.
Нагадаємо, сьогодні "Динамо" в Лондоні розпочне боротьбу за вихід до 1/4 фіналу ЛЄ.