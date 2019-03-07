Хацкевич назвав стартового нападника "Динамо" на гру з "Челсі"

"Перед початком кожного матчу, я думаю, що шанси завжди 50 на 50. Тим більше, що тут двоматчева дуель. Побачимо, як воно буде", - розпочав Хацкевич.



Рульовий киян розкрив ім'я стартового нападника у майбутньому поєдинку, яким після того, як в лазареті клубу опинилися Бесєдін та Соль, став молодий Назарій Русин.



"Ігрову схему ми змінювати не будемо. Русин зіграє в нападі, а хто замінить Беньяміна (Вербича – ред.) - вирішимо завтра (в день матчу – ред.)", - зауважив білорус.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наставник "Челсі" перерахував сильні сторони "Динамо"



Про ситуацію із Тамашем Кадаром та Дуелундом: "Тамаш почуває себе непогано, але він багато пропустив. Він готується до гри, адже як ви знаєте, у нас є лише один форвард і лише 5 захисників… Дуелунд вже теж працює з основною групою, і ми вирішили взяти його в Лондон, щоб не залишати в Києві на 3 дні самого".



Додамо, що "Динамо" залишилось останнім представником України в нинішній кампанії єврокубків.