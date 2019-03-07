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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117236 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117791 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147384 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116120 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140771 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145053 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130420 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Хацкевич назвал стартового нападающего "Динамо" на игру с "Челси"

Хацкевич назвал стартового нападающего "Динамо" на игру с "Челси"

Киев  •  УНН

 • 10510 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Белорусский тренер "Динамо" Александр Хацкевич дал комментарий по поводу баталии 1/8 финала Лиги Европы на "Стэмфорд Бридж" с лондонским "Челси", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

"Перед началом каждого матча, я думаю, что шансы всегда 50 на 50. Тем более, что здесь двухматчевая дуэль. Посмотрим, как оно будет", - начал Хацкевич.

Рулевой киевлян раскрыл имя стартового нападающего в предстоящем поединке, которым после того, как в лазарете клуба оказались Беседин и Соль, стал молодой Назарий Русин.

"Игровую схему мы менять не будем. Русин сыграет в нападении, а кто заменит Беньямина (Вербича - ред.) - решим завтра (в день матча - ред.)", - отметил белорус.

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О ситуации с Тамашем Кадаром и Дуелундом: "Тамаш чувствует себя неплохо, но он много пропустил. Он готовится к игре, ведь как вы знаете, у нас есть только один форвард и только 5 защитников ... Дуелунд уже тоже работает с основной группой, и мы решили взять его в Лондон, чтобы не оставлять в Киеве на 3 дня самого".

Добавим, что "Динамо" осталось последним представителем Украины в нынешней кампании еврокубков.

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