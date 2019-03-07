Хацкевич назвал стартового нападающего "Динамо" на игру с "Челси"

"Перед началом каждого матча, я думаю, что шансы всегда 50 на 50. Тем более, что здесь двухматчевая дуэль. Посмотрим, как оно будет", - начал Хацкевич.



Рулевой киевлян раскрыл имя стартового нападающего в предстоящем поединке, которым после того, как в лазарете клуба оказались Беседин и Соль, стал молодой Назарий Русин.



"Игровую схему мы менять не будем. Русин сыграет в нападении, а кто заменит Беньямина (Вербича - ред.) - решим завтра (в день матча - ред.)", - отметил белорус.



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О ситуации с Тамашем Кадаром и Дуелундом: "Тамаш чувствует себя неплохо, но он много пропустил. Он готовится к игре, ведь как вы знаете, у нас есть только один форвард и только 5 защитников ... Дуелунд уже тоже работает с основной группой, и мы решили взять его в Лондон, чтобы не оставлять в Киеве на 3 дня самого".



Добавим, что "Динамо" осталось последним представителем Украины в нынешней кампании еврокубков.