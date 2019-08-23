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Волкер заявил о готовности США подключиться к "нормандскому формату"

Волкер заявил о готовности США подключиться к "нормандскому формату"

Киев  •  УНН

 • 8964 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации в Восточной Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на литовский телаканал LRT и агентство BNS.

“Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем “нормандский формат”, — сказал Волкер агентству BNS в пятницу.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в “нормандскую группу” по переговорам, состоящую из представителей Украины, России, Франции и Германии, еще и представителей США и Великобритании.

“Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям”, — сказал спецпредставитель США.

“Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь”, — добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что надеется в ближайшие недели созвать “нормандскую четверку” для нового раунда переговоров по вопросу мирного урегулирования на востоке Украины. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он также заявил, что после избрания Зеленского президентом Украины появились реальные возможности достичь мира в стране.

Волкер заявил, что согласен с этим. Однако он подчеркнул, что главные проблемы в плане украинского конфликта связаны с Россией.

“Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение”, — сказал представитель Вашингтона.

Как отмечал УНН, в Кремле сообщили, что Путин и Нетаньяху обсудили визит последнего в Украину.

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