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Волкер заявив про готовність США підключитися до "нормандського формату"

Волкер заявив про готовність США підключитися до "нормандського формату"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У разі необхідності, США готові підключитися до переговорів по ситуації в Східній Україні, заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає УНН з посиланням на литовський телаканал LRT та агентство BNS.

“Якщо є потреба в більш широкому форматі, звичайно, ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо “нормандський формат”, — сказав Волкер агентству BNS в п’ятницю.

Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити в “нормандську групу” з переговорів, що складається з представників України, Росії, Франції та Німеччини, ще й представників США і Великої Британії.

“Як я завжди говорив, проблемою цих зустрічей є не формат, а політична воля Росії провести в життя свої зобов’язання по Мінським угодам”, — сказав спецпредставник США.

“Що би ви не робили для створення умов для реального миру і щоб Росія виконувала Мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти”, — додав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що сподівається в найближчі тижні скликати “нормандську четвірку” для нового раунду переговорів з питання мирного врегулювання на сході України. На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він також заявив, що після обрання Зеленського президентом України з’явилися реальні можливості досягти миру в країні.

Волкер заявив, що згоден з цим. Однак він підкреслив, що головні проблеми в плані українського конфлікту пов’язані з Росією.

“Зеленський, без сумніву, користується підтримкою, у нього є мандат в парламенті, у нього є воля це зробити, але проблемою завжди була Росія. Я сподіваюся, що це нова можливість, і Росія змінить свою поведінку”, — сказав представник Вашингтона.

Як зазначав УНН, у Кремлі повідомили, що Путін та Нетаньяху обговорили візит останнього до України.

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