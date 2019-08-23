У Кремлі повідомили, що Путін та Нетаньяху обговорили візит останнього до України

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили по телефону питання спільної боротьби з міжнародним тероризмом, ситуацію в Україні (як і деталі самого візиту) та взаємодія на сирійському напрямі. Про це повідомили в пресслужбі Кремля, передає УНН.