У Кремлі повідомили, що Путін та Нетаньяху обговорили візит останнього до України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили по телефону питання спільної боротьби з міжнародним тероризмом, ситуацію в Україні (як і деталі самого візиту) та взаємодія на сирійському напрямі. Про це повідомили в пресслужбі Кремля, передає УНН.
“Виражена обопільна зацікавленість у підтримці російсько-ізраїльської взаємодії на сирійському напрямі, у спільній боротьбі з міжнародним тероризмом”, — йдеться в повідомленні.
У телефонній розмові Нетаньяху поінформував Путіна про підсумки свого недавнього візиту в Україну.
“Прем’єр-міністр Ізраїлю інформував главу російської держави про підсумки свого недавнього візиту в Україну”, — йдеться в повідомленні. Ізраїльський прем’єр перебував у Києві з дводенним візитом 19-20 серпня.
Путін і Нетаньяху торкнулися також питання подальшого зміцнення двостороннього торговельно-економічного співробітництва та домовилися про продовження контактів.
Як писав УНН раніше, Путін зібрав Радбез РФ через ракетні випробування США.