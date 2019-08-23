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У Кремлі повідомили, що Путін та Нетаньяху обговорили візит останнього до України

У Кремлі повідомили, що Путін та Нетаньяху обговорили візит останнього до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили по телефону питання спільної боротьби з міжнародним тероризмом, ситуацію в Україні (як і деталі самого візиту) та взаємодія на сирійському напрямі. Про це повідомили в пресслужбі Кремля, передає УНН.

“Виражена обопільна зацікавленість у підтримці російсько-ізраїльської взаємодії на сирійському напрямі, у спільній боротьбі з міжнародним тероризмом”, — йдеться в повідомленні.

У телефонній розмові Нетаньяху поінформував Путіна про підсумки свого недавнього візиту в Україну.

“Прем’єр-міністр Ізраїлю інформував главу російської держави про підсумки свого недавнього візиту в Україну”, — йдеться в повідомленні. Ізраїльський прем’єр перебував у Києві з дводенним візитом 19-20 серпня.

Путін і Нетаньяху торкнулися також питання подальшого зміцнення двостороннього торговельно-економічного співробітництва та домовилися про продовження контактів.

Як писав УНН раніше, Путін зібрав Радбез РФ через ракетні випробування США.

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