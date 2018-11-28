Волкер посоветовал Европе лучше проверять действие санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На фоне обострения конфликта между Россией и Украиной на Азове, Соединенные Штаты призывают европейцев последовательно проверять выполнение действующих санкций. Об этом сказал в интервью DW спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.
"Европе следует внимательно взглянуть на имплементацию уже действующих санкций. На данный момент действуют жесткие европейские санкции в отношении Крыма. Но насколько строго они применяются на самом деле?" - отметил Волкер.
По его словам, концепция санкций заключается в том, что те, кто имеет бизнес в Крыму, не должны иметь возможности заниматься бизнесом в Евросоюзе.
"Думаю, стоит взглянуть свежим взглядом с европейской перспективы, применяются ли санкции должным образом", - отметил спецпредставитель США.
Как сообщал УНН, ранее в среду Волкер призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России.