Волкер порадив Європі краще перевіряти дію санкцій проти РФ

КИЇВ. 28 листопада. УНН. На тлі загострення конфлікту між Росією та Україною на Азові, Сполучені Штати закликають європейців послідовніше перевіряти виконання чинних санкцій. Про це сказав у інтерв'ю DW спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.