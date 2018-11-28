Волкер порадив Європі краще перевіряти дію санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На тлі загострення конфлікту між Росією та Україною на Азові, Сполучені Штати закликають європейців послідовніше перевіряти виконання чинних санкцій. Про це сказав у інтерв'ю DW спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
"Європі варто уважно поглянути на імплементацію вже чинних санкцій. Натепер діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді?" - зазначив Волкер.
За його словами, концепція санкцій полягає в тому, що ті, хто має бізнес у Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом у Євросоюзі.
"Думаю, варто поглянути свіжим поглядом з європейської перспективи, чи застосовуються санкції належним чином", - зауважив спецпредставник США.
Як повідомляв УНН, раніше у середу Волкер закликав Європу розглянути посилення санкцій проти Росії.