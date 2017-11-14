Волкер и Сурков сделали заявление по результатам встречи по Донбассу

"Специальный представитель США Волкер и представитель президента России Сурков встретились в Белграде 13 ноября 2017 года. Это была их третья встреча и была обстоятельным обсуждением нынешнего дипломатического положения дел в отношении усилий по прекращению войны на Донбассе", - отметили в диппредставительстве.

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"Неудивительно, что у Соединенных Штатах и России разные понятия о том, как прийти к миру, но мы будем продолжать работать, чтобы достичь этого. Всегда необходимо сочетание политических мер и мер безопасности в рамках минских соглашений. Обе стороны согласились проанализировать сегодняшние переговоры и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы", - говорится в заявлении.

Ранее в Кремле заявили, что В.Сурков и К.Волкер обсудят тему миссии ООН на Донбассе.