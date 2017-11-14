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Волкер і Сурков зробили заяву за результатами зустрічі щодо Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У США і Росії різне розуміння того, як досягти миру на Донбасі, але робота для досягнення цього буде тривати. Про це йдеться в опублікованій посольством США в Росії заяві за результатами зустрічі в Бєлграді напередодні спеціального представника державного департаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, передає УНН.

"Спеціальний представник США Волкер і представник президента Росії Сурков зустрілися в Бєлграді 13 листопада 2017 року. Це була їхня третя зустріч і була грунтовним обговоренням нинішнього дипломатичного стану справ щодо зусиль з припинення війни на Донбасі", - відзначили в диппредставництві.

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"Не дивно, що у Сполучених Штатів і Росії різні поняття про те, як прийти до миру, але ми будемо продовжувати працювати, щоб досягти цього. Завжди необхідно поєднання політичних заходів і заходів з безпеки в рамках мінських угод. Обидві сторони погодилися проаналізувати сьогоднішні переговори і подумати про подальші шляхи вирішення цієї проблеми", - йдеться в заяві.

Раніше в Кремлі заявили, що В.Сурков і К.Волкер обговорять тему місії ООН на Донбасі.

Українські Національні Новини

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