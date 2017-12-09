"Волыньуголь" получил деньги на погашение долгов по зарплате шахтерам

По его данным, в область поступило 30,3 млн гривен, 25 из которых — на погашение задолженности шахтерам за август-октябрь текущего года, а 5,3 млн грн пойдут на защищенные статьи. Вчера средства перечислили на счета предприятия. В кратчайшее время шахтеры получат заработанное.

Как сообщал УНН, с 27 по 30 ноября шахтеры г. Нововолынск устроили акцию протеста. Около 50 горняков не поднимались на поверхность. Требовали погасить долги по зарплате.