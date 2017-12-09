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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17021 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32120 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102850 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111412 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132553 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107006 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108518 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113262 просмотра

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"Волыньуголь" получил деньги на погашение долгов по зарплате шахтерам

"Волыньуголь" получил деньги на погашение долгов по зарплате шахтерам

Киев  •  УНН

 • 12215 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Средства на погашение долгов по зарплате перед шахтерами уже поступили на счета ГП “Волыньуголь”. Эту информацию сообщил информационный отдел Волынской ОГА, передает УНН.

По его данным, в область поступило 30,3 млн гривен, 25 из которых — на погашение задолженности шахтерам за август-октябрь текущего года, а 5,3 млн грн пойдут на защищенные статьи. Вчера средства перечислили на счета предприятия. В кратчайшее время шахтеры получат заработанное.

Как сообщал УНН, с 27 по 30 ноября шахтеры г. Нововолынск устроили акцию протеста. Около 50 горняков не поднимались на поверхность. Требовали погасить долги по зарплате.

Украинские Национальные Новости

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