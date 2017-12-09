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"Волиньвугілля" отримало гроші на погашення боргів із зарплати шахтарям

"Волиньвугілля" отримало гроші на погашення боргів із зарплати шахтарям

Київ • УНН

 • 12222 перегляди

ЛУЦЬК-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кошти на погашення боргів із зарплати перед шахтарями уже надійшли на рахунки ДП “Волиньвугілля”. Цю інформацію повідомив інформаційний відділ Волинської ОДА, передає УНН.

За його даними, в область надійшло 30,3 млн гривень, 25 із яких — на погашення заборгованості шахтарям за серпень — жовтень поточного року, а 5,3 млн грн спрямують на захищені статті. Вчора кошти переказали на рахунки підприємства. У найкоротший час шахтарі отримають зароблене.

Як повідомляв УНН, з 27 до 30 листопада шахтарі м. Нововолинськ влаштували акцію протесту. Близько 50 гірників не піднімалися на поверхню. Вимагали погасити борги із зарплати.

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