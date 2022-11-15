Волынь: глава ОВА заявил о взрывах на Ковельщине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил о взрывах на Ковельщине в Волынской области, пишет УНН.
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"Взрывы на Ковельщине. Не оставляйте укрытия! Также подчеркиваю - никаких фото и видео!" – отметил Погуляйко в Телеграм.
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