Волинь: голова ОВА заявив про вибухи на Ковельщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про вибухи на Ковельщині у Волинській області, пише УНН.
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"Вибухи на Ковельщині. Не залишайте укриття! Також наголошую - ніяких фото та відео!" - зазначив Погуляйко у Телеграм.
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