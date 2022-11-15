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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 35099 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Волинь: голова ОВА заявив про вибухи на Ковельщині

Волинь: голова ОВА заявив про вибухи на Ковельщині

Київ • УНН

 • 294517 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про вибухи на Ковельщині у Волинській області, пише УНН.

Цитата

"Вибухи на Ковельщині. Не залишайте укриття! Також наголошую - ніяких фото та відео!" - зазначив Погуляйко у Телеграм.

Раніше

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу, потім вонапоширилася на всі області України. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з рф.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про нову хвилю запуску російськими окупантами ракет.

Українські Національні Новини

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