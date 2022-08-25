Волейбол: стал известен состав мужской сборной на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Стал известен состав мужской сборной Украины по волейболу на чемпионат мира, сообщает УНН со ссылкой на информацию НОК Украины.
Детали
Как сообщается, соревноваться на мировом первенстве по волейболу под сине-желтым флагом будут:
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- Связующие: Юрий Синица, Виталий Щитков;
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- Диагональные: Василий Тупчий;
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- Доигрыватели: Олег Плотницкий, Илья Ковалев, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк, Олег Шевченко;
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- Центральные блокирующие: Максим Дрозд, Юрий Семенюк, Владимир Остапенко;
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- Либеро: Горден Брова, Дмитрий Канаев, Денис Фомин.
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Дополнение
Первый матч на ЧМ подопечные Угиса Крастиньша проведут уже 27 августа, в 21:30, против сборной Сербии.