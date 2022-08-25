Волейбол: стал известен состав мужской сборной на ЧМ-2022

Детали

Как сообщается, соревноваться на мировом первенстве по волейболу под сине-желтым флагом будут:



Связующие: Юрий Синица, Виталий Щитков;



Диагональные: Василий Тупчий;



Доигрыватели: Олег Плотницкий, Илья Ковалев, Тимофей Полуян, Евгений Кисилюк, Олег Шевченко;



Центральные блокирующие: Максим Дрозд, Юрий Семенюк, Владимир Остапенко;



Либеро: Горден Брова, Дмитрий Канаев, Денис Фомин.



Дополнение

Первый матч на ЧМ подопечные Угиса Крастиньша проведут уже 27 августа, в 21:30, против сборной Сербии.