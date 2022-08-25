Волейбол: став відомий склад чоловічої збірної на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Став відомий склад чоловічої збірної України з волейболу на чемпіонат світу, повідомляє УНН з посиланням на інформацію НОК України.
Деталі
Як повідомляється, змагатися на світовій першості з волейболу під синьо-жовтим прапором будуть:
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- Зв'язуючі: Юрій Синиця, Віталій Щитков;
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- Діагональні: Василь Тупчій;
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- Догравальники: Олег Плотницький, Ілля Ковальов, Тимофій Полуян, Євген Кісілюк, Олег Шевченко;
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- Центральні блокуючі: Максим Дрозд, Юрій Семенюк, Володимир Остапенко;
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- Ліберо: Горден Брова, Дмитро Канаєв, Денис Фомін.
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Доповнення
Перший матч на ЧС підопічні Угіса Крастіньша проведуть вже 27 серпня, о 21:30, проти збірної Сербії.