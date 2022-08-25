Волейбол: став відомий склад чоловічої збірної на ЧС-2022

Деталі

Як повідомляється, змагатися на світовій першості з волейболу під синьо-жовтим прапором будуть:



Зв'язуючі: Юрій Синиця, Віталій Щитков;



Діагональні: Василь Тупчій;



Догравальники: Олег Плотницький, Ілля Ковальов, Тимофій Полуян, Євген Кісілюк, Олег Шевченко;



Центральні блокуючі: Максим Дрозд, Юрій Семенюк, Володимир Остапенко;



Ліберо: Горден Брова, Дмитро Канаєв, Денис Фомін.



Доповнення

Перший матч на ЧС підопічні Угіса Крастіньша проведуть вже 27 серпня, о 21:30, проти збірної Сербії.