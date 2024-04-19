Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  190015 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  223682 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  223825 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  172743 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118420 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129066 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139797 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138129 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124554 просмотра

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Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103952 просмотра

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Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Железнодорожный вокзал Днепра возобновил работу после временного закрытия из-за массированной российской атаки на объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци.

Общество •   •  3974 просмотра
Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Президент Зеленский поблагодарил Германию за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракет, призвав других партнеров последовать примеру Германии в защите жизней от российских атак, что будет определять безопасность Европы на десятилетия.

Война •   •  8158 просмотра
Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 6 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,6037 UAH/USD.

Экономика •   •  6773 просмотра
Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

Германия и Украина обсудили предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных и беспилотных атак на гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  8353 просмотра
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС

Ракетные обстрелы в Днепропетровской области унесли жизни 8 человек, ранили 29 и нанесли значительный ущерб жилым домам в нескольких городах.

Война •   •  7775 просмотра
Уже 29 пострадавших из-за ракетной атаки рф на Днепропетровскую область - ГСЧС

Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

В Днепропетровской области в результате российского нападения погибли 8 человек, в том числе 2 детей, и еще 25 получили ранения.

Война •   •  34326 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине

Кулеба и министр иностранных дел Франции обсудили шаги по ускорению предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет, а также меры по противодействию российской дезинформации и усилению кибербезопасности.

Война •   •  31048 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Франции: обсудили шаги для ускорения предоставления ПВО Украине

На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ

Два человека получили ранения, возникли пожары, в том числе в жилом доме, в результате российских ударов в Харьковской области.

Война •   •  28913 просмотра
На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ

Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

В ночь на 19 апреля 2024 года российские войска осуществили комбинированную атаку с применением 36 ракет и беспилотников, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 29 из них, в том числе впервые российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22.

Война •   •  26228 просмотра
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22

Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки

На газопроводе в Харьковской области произошла технологическая авария с пожаром, но она не повлияет на газоснабжение потребителей, никто не пострадал.

Общество •   •  23238 просмотра
Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки