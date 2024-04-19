Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Вокзал станции "Днепр" возобновил свою работу после временной остановки работы из-за массированной атаки рф по гражданским инфраструктурным объектам Укрзализныци. Сейчас существенно задерживаются три поезда. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Как сообщается, Укрзализныця продолжает оценивать последствия утренней вражеской атаки на собственную инфраструктуру в Днепре и области и ликвидировать их.

Вокзал Днепра уже возобновил работу: пассажиры поезда №40 Запорожье - Солотвино, который сейчас ожидает разрешения на подачу на вокзал, смогут сесть в поезд по станции Днепр - говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказали, что по состоянию на сейчас существенно задерживаются следующие поезда:

№38 Киев - Запорожье;

№733 Днепр - Киев;



№5/215 Черновцы - Запорожье (задержка до получаса).



Отмечается, что пассажирам, которые не смогли попасть на свой рейс из-за обстрела, железнодорожники найдут места в других поездах нужного направления в течение суток: посадка возможна по билетам на предыдущий рейс.

Дополнение

российские войска в ночь на 19 апреля массированно ударили по гражданским инфраструктурным объектам Укрзализныци в Днепре и области. Есть травмированные среди железнодорожников, информация о погибших уточняется.

Ракетная атака рф на Днепропетровскую область унесла жизни 8 человек, ранены 29 человек и нанесен значительный ущерб жилым домам в нескольких городах.