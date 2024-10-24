Войска рф совершили 47 обстрелов приграничных территорий Сумщины, применяя авиацию и FPV-дроны - ОВА
Киев • УНН
Российские войска совершили 47 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 108 взрывов. Атаки включали авиаудары, использование артиллерии, минометов и FPV-дронов, повреждены жилые дома.
В течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады,
Детали
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (1 взрыв), РСЗО (5 взрывов. В результате минометного обстрела поврежден 1 частный дом.
- Хотинская община: осуществлен авиаудар (КАБ) (4 взрыва).
- Белопольская громада: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов), гранатометный обстрел (СПГ) (7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов) и сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва).
- Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (САУ) (20 взрывов).
- Эсманьская община: россияне били из артиллерии (3 взрыва).
- Великописаревская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв), обстрел FPV-дронами (4 взрыва), в результате чего произошло возгорание жилого дома.
- Шалыгинская громада: были артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
- Эсманьская община: осуществлен обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксирован обстрел FPV-дронами (7 взрывов).
- Свесская община: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
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