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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф совершили 47 обстрелов приграничных территорий Сумщины, применяя авиацию и FPV-дроны - ОВА

Киев  •  УНН

20:35 • 4305 просмотра

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Российские войска совершили 47 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 108 взрывов. Атаки включали авиаудары, использование артиллерии, минометов и FPV-дронов, повреждены жилые дома.

В течение дня россияне совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (1 взрыв), РСЗО (5 взрывов. В результате минометного обстрела поврежден 1 частный дом.
  • Хотинская община: осуществлен авиаудар (КАБ) (4 взрыва).
  • Белопольская громада: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов), гранатометный обстрел (СПГ) (7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов) и сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва).
  • Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (САУ) (20 взрывов).
  • Эсманьская община: россияне били из артиллерии (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв), обстрел FPV-дронами (4 взрыва), в результате чего  произошло возгорание жилого дома.
  • Шалыгинская громада: были артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
  • Эсманьская община: осуществлен обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
  • Новослободская громада: зафиксирован обстрел FPV-дронами (7 взрывов).
  • Свесская община: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Враг ударил по отделению "Новой почты" в Донецкой области, есть жертвы24 октября 2024, 17:50 • 13289 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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