Війська рф здійснили 47 обстрілів прикордонних територій Сумщини, застосовуючи авіацію та FPV-дрони - ОВА

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 814 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 11044 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 27525 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 44685 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80305 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66157 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78443 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93749 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87314 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177633 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15506 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23318 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10328 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 7980 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 6770 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 27524 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177632 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333836 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267430 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 474 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 44685 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18028 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23163 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28865 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Війська рф здійснили 47 обстрілів прикордонних територій Сумщини, застосовуючи авіацію та FPV-дрони - ОВА

Київ • УНН

 • 44104 перегляди

Російські війська здійснили 47 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 108 вибухів. Атаки включали авіаудари, використання артилерії, мінометів та FPV-дронів, пошкоджено житлові будинки.

Війська рф здійснили 47 обстрілів прикордонних територій Сумщини, застосовуючи авіацію та FPV-дрони - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), РСЗВ (5 вибухів. Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.
  • Хотінська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (4 вибухи).
  • Білопільська громада: завдано обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли FPV-дронами (6 вибухів), гранатометний обстріл (СПГ) (7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (САУ) (20 вибухів).
  • Есманьська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух), обстріл FPV-дронами (4 вибухи), унаслідок чого  сталося загоряння житлового будинку.
  • Шалигинська громада: були артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріли FPV-дронами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено обстріл FPV-дронами (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: зафіксовано обстріл FPV-дронами (7 вибухів).
  • Свеська громада: завдано обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Ворог ударив по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, є жертви24.10.24, 20:50 • 24935 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58