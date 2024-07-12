Российско-оккупационные войска сбросили бомбу на Лиман, ранив по меньшей мере 4 человек и повредив дома и автомобили.
В пятницу, 12 июля, оккупационные войска рф сбросили авиабомбу на Лиман. В результате вражеского удара ранены по меньшей мере 4 человека. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Россияне сбросили авиабомбу на Лиман - ранили четырех человек. Бомба упала в частном секторе - есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили
По словам Филашкина, возросло также и количество жертв обстрела Мирнограда - сейчас там известно о 3 погибших и 10 раненых.
Смертоносные атаки рф в Донецкой области: по меньшей мере 4 человека погибли и 9 - ранены12 июля 2024, 15:30 • 10238 просмотров