В пятницу, 12 июля, оккупационные войска рф сбросили авиабомбу на Лиман. В результате вражеского удара ранены по меньшей мере 4 человека. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Россияне сбросили авиабомбу на Лиман - ранили четырех человек. Бомба упала в частном секторе - есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили - рассказал глава ОВА.

По словам Филашкина, возросло также и количество жертв обстрела Мирнограда - сейчас там известно о 3 погибших и 10 раненых.

Смертоносные атаки рф в Донецкой области: по меньшей мере 4 человека погибли и 9 - ранены