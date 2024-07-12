По меньшей мере 4 человека погибли и 9 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Второй день подряд под удар попадает Мирноград. По предварительной информации, сегодня в городе было два попадания: возле админздания и возле остановки общественного транспорта. На данный момент известно о 2 погибших и 6 раненых. Окончательное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем", - сообщил глава ОГА.

Также, по словам Филашкина, под обстрел попала Константиновка. Там россияне попали по территории предприятия, убили 2 человек и 3 ранили.

"Россияне не чураются никаких методов и пытаются убить как можно больше наших людей. Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь!" - резюмировал он.