Войска рф с утра ударили по городу и поселку в Херсонской области: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате обстрела Берислава ранен 63-летний мужчина, который получил взрывную травму. В Белозерке поврежден жилой дом в результате вражеского удара.
В Херсонской области в результате вражеских ударов в Бериславе ранен 63-летний мужчина, в Белозерке поврежден жилой дом, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В полдень российские войска ударили по Бериславу. Из-за вражеского обстрела 63-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в больницу.
Ранее сегодня, в 11:00, российские войска атаковали, как указано, Белозерку на Херсонщине.
Вражеский удар, как сообщается, пришелся по жилому дому. В результате "прилета" в доме разбита крыша, выбиты стекла и двери. Информация о пострадавших не поступала.
Херсон подвергся ночной атаке рф: показали последствия4 ноября 2024, 07:40 • 16238 просмотров