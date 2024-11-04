Войска рф с утра ударили по городу и поселку в Херсонской области: что известно о последствиях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате обстрела Берислава ранен 63-летний мужчина, который получил взрывную травму. В Белозерке поврежден жилой дом в результате вражеского удара.

В Херсонской области в результате вражеских ударов в Бериславе ранен 63-летний мужчина, в Белозерке поврежден жилой дом, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В полдень российские войска ударили по Бериславу. Из-за вражеского обстрела 63-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу.

Ранее сегодня, в 11:00, российские войска атаковали, как указано, Белозерку на Херсонщине. 

Вражеский удар, как сообщается, пришелся по жилому дому. В результате "прилета" в доме разбита крыша, выбиты стекла и двери. Информация о пострадавших не поступала.

Херсон подвергся ночной атаке рф: показали последствия4 ноября 2024, 07:40 • 16238 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон