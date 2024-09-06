Войска рф с утра атакуют Харьковскую область: в Люботине уже 4 пострадавших, в Ольшанах ударили по предприятию, в Кившаровке загорелось религиозное сооружение

В Харьковской области российские войска с утра атаковали уже три населенных пункта. В Люботине количество пострадавших увеличилось до четырех, в Ольшанах враг ударил по территории промышленного предприятия, есть пострадавший, в Кившаровке из-за вражеского обстрела пожар охватил религиозное сооружение, сообщили в пятницу в Харьковской ОВА, пишет УНН.

Детали

Сегодня около 07:30 оккупанты, как сообщается, обстреляли город Люботин Харьковского района. В результате ударов пострадали 70- и 42-летние женщины и 16-летняя девушка. У них диагностировали острую реакцию на стресс. "Еще одна 65-летняя женщина получила травму колена и акубаротравму", - добавили в ОВА в Telegram. Повреждены жилые дома, на месте попадания произошел пожар в хозяйственной постройке и частном доме. В результате еще одного вражеского попадания загорелась трава на площади 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

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В 08:55 враг, как отмечается, "нанес удар по территории промышленного предприятия в селе Ольшаны Харьковского района". Повреждено оборудование, произошел пожар на открытой территории площадью 500 квадратных метров. Травмирован 46-летний мужчина, его доставили в медучреждение, указали в ОВА.

По данным ОВА, в результате утреннего вражеского обстрела села Ольшаны "ранения получил работник местного предприятия, поврежден грузовой автомобиль, занялся пожар в экосистеме на открытой территории".

Около 09:45 оккупанты, по сообщению, обстреляли село Ковшаровка Купянского района. Пожар охватил религиозное сооружение. Информация о пострадавших не поступала. К месту попадания направлены подразделения ГСЧС.