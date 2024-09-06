Війська рф з ранку атакують Харківщину: у Люботині вже 4 постраждалих, у Вільшанах вдарили по підприємству, у Ківшарівці загорілася релігійна споруда
Київ • УНН
У Люботині через ворожу атаку постраждали 4 людини, у Вільшанах вдарили по промпідприємству. У Ківшарівці через обстріл загорілася релігійна споруда. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
У Харківській області російські війська з ранку атакували вже три населені пункти. У Люботині кількість постраждалих збільшилася до чотирьох, у Вільшанах ворог вдарив по території промислового підприємства, є постраждалий, у Ківшарівці через ворожий обстріл пожежа охопила релігійну споруду, повідомили у п'ятницю у Харківській ОВА, пише УНН.
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Сьогодні близько 07:30 окупанти, як повідомляється, обстріляли місто Люботин Харківського району. Внаслідок ударів постраждали 70- та 42-річні жінки й 16-річна дівчина. У них діагностували гостру реакцію на стрес. "Ще одна 65-річна жінка зазнала травми коліна та акубаротравму", - додали в ОВА у Telegram. Пошкоджено житлові будинки, на місці влучання сталася пожежа у господарчій споруді та приватному будинку. Внаслідок ще одного ворожого влучання загорілася трава на площі 800 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила.
На Харківщині ворог вранці завдав ракетний удар по Люботину: троє постраждалих06.09.24, 08:48 • 18835 переглядiв
О 08:55 ворог, як зазначається, "завдав удару по території промислового підприємства у селі Вільшани Харківського району". Пошкоджено обладнання, сталася пожежа на відкритій території площею 500 квадратних метрів. Травмовано 46-річного чоловіка, його доставили до медзакладу, вказали в ОВА.
За даними ОВА, внаслідок ранкового ворожого обстрілу села Вільшани "поранень зазнав працівник місцевого підприємства, пошкоджено вантажний автомобіль, зайнялася пожежа в екосистемі на відкритій території".
Близько 09:45 окупанти, за повідомленням, обстріляли село Ківшарівка Куп'янського району. Пожежа охопила релігійну споруду. Інформація про постраждалих не надходила. До місця влучання направлено підрозділи ДСНС.