Захватчики применили у Невского и Макеевки более 60 БпЛА, по школам "лнр" распространили пособие по информационной работе с детьми относительно причин российского вторжения, лучшим пропагандистам учебных заведений оккупированной Луганщины в кремле предоставят премии. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

В направлении Невского - 20, в сторону Макеевки - 42. По этим селам враг ударил из артиллерии. Макеевка подверглась обстрелу из реактивных систем залпового огня, - проинформировал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Отмечается, что атаки противника сдержаны вблизи Макеевки, Невского, Стельмаховки, в Серебрянском лесу.

Дополнение

Также сообщается, что по учебным заведениям так называемой "лнр" распространили пособие, используя которое учителя должны влиять на мнение школьников относительно полномасштабного вторжения рф в Украину.

На уроках детям будут разъяснять, так сказать "причины" начала войны и ее задачи, поставленные кремлем. Отдельный раздел посвящен ответственности за дискредитацию военных формирований РФ, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы педагоги были более склонными к такой работе, лучших пропагандистов учебных заведений оккупированных территорий ежегодно будут премировать на государственном уровне. Осенью 2024 года - семерых коллаборационистов-луганчан. Они работают в школах Луганска, Сорокино, Кадиевки, Антрацита, Чмыровки, Родаково и Ясеновского. Деньги, по мнению захватчиков, должны усовершенствовать преподавательскую и воспитательную деятельность.

Занимается по 100 га в сутки: на оккупированной Луганщине бушуют лесные пожары