Войска рф могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин

россияне могут начать новое наступление в Запорожской области уже через несколько дней. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Reuters, передает УНН.

Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день. Для проведения этих штурмовых действий готовят как бронетехнику, так и легкую технику - багги, мотоциклы - сказал Волошин.

По его словам, что российские войска на юге численно значительно превосходят украинских защитников. Также он отметил, что атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, но пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян, или отдельные штурмы.

Кроме того, россия уже провела предварительную разведку и увеличила авиаудары на юге примерно на 30-40% за последние две-три недели, используя бомбардировщики и неуправляемые ракеты.

Напомним

Ранее Волошин заявлялв, что на юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. оккупантов. Это силы, которые с юга пытаются вести боевые действия. Однако враг не создал наступательных группировок.