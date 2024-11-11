Войска рф могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин

ukenru
Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 44246 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 77986 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 95979 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 108478 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 150525 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 179715 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 189905 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185085 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 236089 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 134724 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Цена на капусту существенно возрастет из-за плохого урожая

Цена на капусту существенно возрастет из-за плохого урожая

10:31 • 23270 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

10:37 • 103776 просмотра
Искажают реальность через вбросы в соцсети Х: Коваленко о новой российской дезинформации

Искажают реальность через вбросы в соцсети Х: Коваленко о новой российской дезинформации

10:40 • 19901 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 101724 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 57091 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 101724 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

10:37 • 103776 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

05:30 • 132227 просмотра
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 236087 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 177867 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

15:59 • 17407 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 57091 просмотра
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

09:04 • 102196 просмотра
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

10 ноября 2024, 16:47 • 82589 просмотра
Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

Джейми Оливер отзывает свою детскую книгу после критики

10 ноября 2024, 12:49 • 90153 просмотра
Актуальное
Войска рф могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин

Войска рф могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней - Волошин

Киев  •  УНН

18:51 • 2055 просмотра

Read in English

россияне могут начать новое наступление в Запорожской области в течение ближайших дней. Враг увеличил авиаудары на 30-40% и имеет численное преимущество над украинскими силами.

россияне могут начать новое наступление в Запорожской области уже через несколько дней. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Reuters, передает УНН.

Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день. Для проведения этих штурмовых действий готовят как бронетехнику, так и легкую технику - багги, мотоциклы

- сказал Волошин.

По его словам, что российские войска на юге численно значительно превосходят украинских защитников. Также он отметил, что атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, но пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян, или отдельные штурмы.

Кроме того, россия уже провела предварительную разведку и увеличила авиаудары на юге примерно на 30-40% за последние две-три недели, используя бомбардировщики и неуправляемые ракеты.

Напомним

Ранее Волошин заявлялв, что на юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. оккупантов. Это силы, которые с юга пытаются вести боевые действия. Однако враг не создал наступательных группировок.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ukrainaУкраина