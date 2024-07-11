В четверг, 11 июля, в Херсоне под обстрел попали спасатели, которые прибыли на вызов, чтобы ликвидировать последствия предыдущей российской атаки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Чрезвычайники объяснили, что сегодня вечером оккупанты обстреляли один из микрорайонов Херсона

Спасатели, собирая пожарное оборудование, после ликвидации очередного обстрела по жилому микрорайону г.Херсон, увидели вражеский дрон, который быстро приближался.

Взрывное устройство упало прямо возле пожарного автомобиля и повредило его. Один из спасателей получил осколочное ранение бедра, а также на месте были травмированы двое гражданских - рассказали в ГСЧС.

Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения россии оккупационные войска рф повредили или уничтожили 1699 единиц пожарно-спасательной техники.