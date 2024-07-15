Войска рф атаковали Лиман: по меньшей мере пять человек ранены
Киев • УНН
В понедельник, 15 июля, российские войска сбросили две 250-килограммовые управляемые бомбы на Лиман Донецкой области, в результате чего были ранены пять человек в возрасте от 27 до 50 лет и повреждены три здания.
В понедельник, 15 июля, оккупационные войска сбросили на Лиман две авиабомбы. В результате вражеской атаки ранены по меньшей мере пять человек. Об этом заявил руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Россияне сбросили на город две 250-килограммовые управляемые авиабомбы. Ранения получили 5 человек от 27 до 50 лет. Повреждены 3 магазина, инфраструктурный объект и частный дом
Филашкин продемонстрировал фото с последствиями российского авиаудара и в очередной раз призвал местных эвакуироваться с прифронтовых территорий.
Мирноград и Лиман в Донецкой области попали под вражеские обстрелы - есть погибший и раненые14 июля 2024, 16:29 • 54092 просмотра