Войска рф атаковали Лиман: по меньшей мере пять человек ранены

В понедельник, 15 июля, оккупационные войска сбросили на Лиман две авиабомбы. В результате вражеской атаки ранены по меньшей мере пять человек. Об этом заявил руководитель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Россияне сбросили на город две 250-килограммовые управляемые авиабомбы. Ранения получили 5 человек от 27 до 50 лет. Повреждены 3 магазина, инфраструктурный объект и частный дом - рассказал председатель ОВА.

Филашкин продемонстрировал фото с последствиями российского авиаудара и в очередной раз призвал местных эвакуироваться с прифронтовых территорий.

Мирноград и Лиман в Донецкой области попали под вражеские обстрелы - есть погибший и раненые