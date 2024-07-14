В Донецкой области враг нанес удары по Мирнограду и Лиману. По меньшей мере один человек погиб. Об этом говорится в сообщении Донецкой ОГА, передает УНН.

"В Мирнограде россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке - убили 1 человека, ранили 6. По предварительной информации, еще 2 человека находятся под завалами", - говорится в сообщении.

В Лимане известно о 3 раненых, повреждены по меньшей мере один дом и кафе.