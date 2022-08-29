Огнестрельное в голову: росСМИ сообщили подробности смерти коллаборанта ковалева

Цитата

"В Херсонской области убит "заместитель председателя по сельскому хозяйству алексей ковалев". Его тело с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать. Кроме того, неизвестные нанесли ножевое ранение в шею и 38-летней девушке, которая была вместе с ковалевым", – говорится в сообщении.

Детали

Как пишут росСМИ, по предварительным данным, нападение произошло 28 августа примерно в 15:00. Неизвестные залезли в частный дом ковалева и расстреляли нардепа-предателя из помпового ружья. После этого они напали и на его сожительницу.

Напомним

28 августа советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил о гибели алексея ковалева.

Контекст

В апреле было открыто уголовное производство в отношении ковалева, который после полномасштабного вторжения находился на временно захваченной территории Херсонской области и помогал российским войскам.

Позже он открыто пошел на сотрудничество с оккупационными властями и занял должность "замглавы правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства".

6 июля тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных ГБР доказательств сообщила ковалеву о подозрении, а 15 июля ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.