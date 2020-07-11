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Огнестрельное ранение активиста в Николаеве: полиция сообщила, что он разбирал пистолет

Киев  •  УНН

 • 26068 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Главное управление Национальной полиции в Николаевской области сообщило, что активист, которого госпитализировали с огнестрельным ранением головы — разбирал пистолет, пишет УНН.

По факту получения тяжких телесных повреждений полиция начала уголовное производство

Как установило следствие, перед тем, как произошел выстрел, мужчина разбирал пистолет травматического действия. На месте происшествия при осмотре полицейские обнаружили гранату, помповое ружье и патроны. Местонахождение пистолета было установлено в ходе следственно-оперативных действий — оружие изъято.

Напомним, сегодня, 11 июля, в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия. Изъята резиновая пуля. Мужчина — активист общественной организации, местный житель.

“Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После одиннадцати вечера они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам”, — указано в сообщении.

Следователи начали расследование уголовного производства по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, “Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение”.

“В ходе осмотра места происшествия в квартире пострадавшего обнаружены помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кабура к пистолету. По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зраеестровано на мужчину. Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести спецсредство — пистолет травматического действия. Но не мог законно получить на него разрешение. Однако, пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь устанавливать полиция”, — добавили правоохранители.

Местонахождение пистолета следователи также установили и изъяли его.

Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, медики оказывают ему необходимую помощь.

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