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У Миколаєві госпіталізовано активіста із вогнепальним пораненням голови

У Миколаєві госпіталізовано активіста із вогнепальним пораненням голови

Київ • УНН

 • 17396 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У Миколаєві до лікарні госпіталізовано 33-річного активіста громадської організації із вогнепальним пораненням голови. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

“З власного дому чоловіка було шпиталізовано з вогнепальним пораненням у голову. Сьогодні близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми — ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Чоловік — активіст громадської організації, місцевий мешканець”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Львівській області розслідують обставини побиття активіста.

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