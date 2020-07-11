У Миколаєві госпіталізовано активіста із вогнепальним пораненням голови
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Миколаєві до лікарні госпіталізовано 33-річного активіста громадської організації із вогнепальним пораненням голови. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
“З власного дому чоловіка було шпиталізовано з вогнепальним пораненням у голову. Сьогодні близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми — ненаскрізне вогнепальне поранення в голову. Чоловік — активіст громадської організації, місцевий мешканець”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, у Львівській області розслідують обставини побиття активіста.