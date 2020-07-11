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В Николаеве госпитализирован активист с огнестрельным ранением головы

В Николаеве госпитализирован активист с огнестрельным ранением головы

Киев  •  УНН

 • 17394 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В Николаеве в больницу госпитализирован 33-летний активиста общественной организации с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

“С собственного дома мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением в голову. Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции был установлен характер травмы — несквозная огнестрельное ранение в голову. Мужчина — активист общественной организации, местный житель”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, во Львовской области расследуют обстоятельства избиения активиста.

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