Вогнепальне поранення активіста у Миколаєві: поліція повідомила, що він розбирав пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Головне управління Національної поліції у Миколаївській області повідомило, що активіст, якого госпіталізували з вогнепальним пораненням голови — розбирав пістолет, пише УНН.
За фактом отримання тяжких тілесних ушкоджень поліція розпочала кримінальне провадження
Як встановило слідство, перед тим, як стався постріл, чоловік розбирав пістолет травматичної дії. На місці події під час огляду поліцейськи виявили гранату, помпову рушницю та набої. Місцезнаходження пістолету було встановлено у ході слідчо-оперативних дій — зброя вилучена.
Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, до поліції надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми — ненаскрізне вогнепальне поранення в голову з пістолету травматичної дії. Вилучена гумова куля. Чоловік — активіст громадської організації, місцевий мешканець.
“Слідством встановлено, що вчора увечері постраждалий разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі та вживали алкогольні напої. Після одинадцятої вечора вони вдвох повернулись додому. Коли жінка знаходилась на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, як розповідає жінка, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата постраждалого, та разом вони звернулись по допомогу до медиків”, — вказано у повідомленні.
Слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України, “Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження”.
“Під час огляду місця події у квартирі постраждалого виявлені помпову рушницю, гранату Ф-1 та набої до пістолету травматичної дії, кабуру до пістолету. За даними дозвільної системи, гладкоствольна помпова рушниця зраеєстрована на чоловіка. Крім того, слідством встановлено, що постраждалий хотів придбати спецзасіб — пістолет травматичної дії. Але не міг законно отримати на нього дозвіл. Проте, пістолет якимось чином здобув. Шляхи надходження зброї та інших причетних до цього осіб тепер встановлюватиме поліція”, — додали правоохоронці.
Місцезнаходження пістолету слідчі також встановили та вилучили його.
Наразі постраждалий знаходиться у медичному закладі, медики надають йому необхідну допомогу.