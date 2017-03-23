Пожарные сейчас не могут работать в эпицентре событий в Балаклее - З.Шкиряк

"Это самый высокий уровень опасности, поскольку речь идет об артиллерийских складах, речь идет о детонации и бесспорно это самый высокий уровень, который может быть для тушения пожара. Сейчас в эпицентр события нельзя добраться, поскольку продолжаются взрывы, и их интенсивность меняется в зависимости от детонирования боеприпасов. И сейчас непосредственно спасатели и пожарные работать не могут. Но как только будет возможность добраться в эпицентра события, будут задействованы силы и средства, для того чтобы локализовать и ликвидировать сам пожар", - сказал он.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Балаклея отключена от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.