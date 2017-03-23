Вогнеборці зараз не можуть працювати в епіцентрі подій у Балаклії — З.Шкіряк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Зараз в епіцентр події не можна дістатись, оскільки продовжуються вибухи і безумовно їхня інтенсивність змінюється залежно від детонування боєприпасів. Про це журналістам розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Це найвищий рівень небезпеки, оскільки мова йде про артилерійські склади, мова йде про детонації і безперечно це найвищий рівень, який може бути з огляду гасіння пожежі. Зараз в епіцентр події не можна дістатись, оскільки продовжуються вибухи, і їх інтенсивність змінюється залежно від детонування боєприпасів. І зараз безпосередньо рятувальники та вогнеборці працювати не можуть. Але як тільки буде можливість дістатись до епіцентру події, будуть задіяні сили і засоби, для того щоб локалізувати та ліквідувати саму пожежу”, — сказав він.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.