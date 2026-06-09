Военный из Сумской области пытался продать трофейное оружие из Курской области за тысячи долларов, дело передали в суд
Киев • УНН
ГБР передало в суд дело военного, который продавал найденное на позициях рф оружие. Он пытался сбыть иностранные винтовки и гранаты за доллары.
Дело военнослужащего из Сумской области, который нашел оружие на позициях врага и выставил на продажу, передали в суд, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего из Сумской области, который пытался продать оружие и боеприпасы, найденные на позициях российских войск. Обвинительный акт направлен в суд
Детали
Следствие установило, что во время выполнения боевых задач на территории Курской области РФ в 2025 году военный нашел на оставленных позициях врага две штурмовые винтовки иностранного производства, 152 патрона, четыре гранаты с запалами и гранатомет.
Вместо передачи найденного оружия в установленном порядке он перевез его к месту дислокации своего подразделения и начал искать покупателя.
В городе Кролевец фигурант сначала продал одну штурмовую винтовку за 2 тыс. долларов США, а позже договорился о продаже остального оружия тому же покупателю.
Сотрудники ГБР задержали военнослужащего во время получения денег в ходе финальной сделки. У него изъяли средства, оружие и боеприпасы.
Военнослужащего обвиняют в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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