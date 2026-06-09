Военный из Сумской области пытался продать трофейное оружие из Курской области за тысячи долларов, дело передали в суд

Дело военнослужащего из Сумской области, который нашел оружие на позициях врага и выставил на продажу, передали в суд, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего из Сумской области, который пытался продать оружие и боеприпасы, найденные на позициях российских войск. Обвинительный акт направлен в суд - говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что во время выполнения боевых задач на территории Курской области РФ в 2025 году военный нашел на оставленных позициях врага две штурмовые винтовки иностранного производства, 152 патрона, четыре гранаты с запалами и гранатомет.

Вместо передачи найденного оружия в установленном порядке он перевез его к месту дислокации своего подразделения и начал искать покупателя.

В городе Кролевец фигурант сначала продал одну штурмовую винтовку за 2 тыс. долларов США, а позже договорился о продаже остального оружия тому же покупателю.

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего во время получения денег в ходе финальной сделки. У него изъяли средства, оружие и боеприпасы.

Военнослужащего обвиняют в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В Донецкой области военнослужащего разоблачили в попытке продажи оружия, а также обнаружили и изъяли более 500 дронов