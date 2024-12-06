Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Организация национального сопротивления является одной из ключевых тем в контексте борьбы Украины против российской агрессии. Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что подготовка гражданского населения к базовым военным навыкам является насущной потребностью для государства.

"Стоит говорить о том, что надо использовать так называемый израильский опыт в моменте организации и соответственно подготовки гражданского населения. Учитывая тотальный характер войны с рф, гражданское население должно быть готово овладеть базовыми возможностями по оказанию медицинской помощи и организации движения сопротивления, если территории окажутся временно оккупированными", – заявил Снегирев.

По его словам, Национальное сопротивление – это не только о подготовке к вооруженной защите, но и о мобилизации широких слоев населения к борьбе с врагом в случае оккупации территорий. Такая подготовка должна была бы начаться еще с 2014 года, однако на государственном уровне эти вопросы долго игнорировались.

"Это должно было бы быть еще в соответствии с 2014 года, но к сожалению время потеряно и этим фактически, к сожалению, не занимались. Только не на уровне государства, а на уровне скажем так – отдельные волонтерские движения, или соответственно не государственные институты. То есть это должен быть приоритет государства. Даже на момент окончания войны украинское государство должно четко понимать, что часть территории останется под оккупацией и соответственно необходимо создавать предпосылки для их возвращения, в том числе и военным путем. А для этого необходимо чтобы население прошло БЗВП", – добавил Снегирев.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев также акцентировал внимание на необходимости возвращения начальной военной подготовки в школы. "Надо, кстати, возвращать то, что было известно во времена Советского Союза в школах – это уроки начальной военной подготовки, это давало свои положительные признаки в моменте подготовки соответственно призывников к службе в армии", – считает эксперт.

Центр нацспротиву у Броварах

Одним из примеров реализации подхода к национальному сопротивлению стал Центр национального сопротивления, открытый в Броварах. Инициатива призвана обучать местное население базовым военным навыкам, которые могут понадобиться как в военное, так и в мирное время.

По словам городского головы Игоря Сапожко, этот центр обеспечит возможность каждому жителю общины пройти базовую выучку. Учебные программы включают занятия по тактической медицине, основам военной топографии, работе с БПЛА и даже основам выживания в условиях оккупации.

Инструкторами в центре стали ветераны с боевым опытом, в частности из 3-й штурмовой бригады и бригады "Азов". Обучение бесплатное и доступно для всех желающих в нескольких вариантах – от сокращенного однодневного курса – до семинедельного обучения.

"Это большая возможность для нашего общества не только быть готовыми к различным вызовам, но и укрепить морально-психологическое состояние общества. Мы должны понимать, что подготовка населения прямо влияет на нашу способность защитить себя", – подчеркнул Сапожко.

Центры национального сопротивления, подобные тому, что работает в Броварах, могут стать мощным инструментом для организации широкого гражданского движения. Они не только усилят защиту общин, но и будут способствовать возвращению оккупированных территорий, формируя новое поколение, готовое к вызовам современной войны.

Напомним

В Броварах создан Центр национального сопротивления - важной инициативы, которая обеспечивает обучение гражданского населения базовым военным навыкам, необходимым в современных реалиях.Центр будет предлагать количество форматов обучения, как адаптированные под разный уровень подготовки. Руководителем Центра станет ветеран "Азова" и броварчанин Максим Онипченко.