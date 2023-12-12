Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  109441 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
  •  116771 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  196830 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  203923 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  198907 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  192102 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  189641 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  170353 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  275292 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285053 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  152414 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239846 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  197533 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  169509 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  212058 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

  •  155357 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

  •  146462 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

  •  135347 просмотра
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

  •  130248 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  122831 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
voennie-polzuyutsya-drugoi-svyazyu-fito-rasskazal-povliyala-li-ataka-na-kievstar-na-rabotu-voennikh

Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:48  •  7841 просмотра

Read in English

Кибератака на сеть "Киевстар" не повлияла на военных, поскольку они используют разные методы связи.

Кибератака на сеть мобильного оператора "Киевстар" не повлияла на работу военных на линии фронта. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.

Нет влияния ситуации с "Киевстаром" - ред.) на действия военнослужащих. Для гражданских граждан, возможно, есть какие-то неудобства, а для военнослужащих абсолютно нет никакого значения

- сказал Фитьо.

Он отметил, что на линии фронта военные пользуются другими видами связи, и поэтому их действия не зависят от мобильных операторов.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар" "Киевстар"

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Військові користуються іншим зв’язком: Фітьо розповів, чи вплинула атака на "Київстар" на роботу військових
The military use a different connection: Fitio tells whether the attack on Kyivstar affected the work of the military
Новости по теме

Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных

Кибератака на сеть "Киевстар" не повлияла на военных, поскольку они используют разные методы связи.

Война •   •  7841 просмотра
Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных

15 лет тюрьмы получил информатор так называемого "мдб днр"

Суд приговорил жителя Торецка к 15 годам лишения свободы за государственную измену, признав его виновным в сборе разведывательных данных для "горловского министерства государственной безопасности Донецкой народной республики", которые были использованы против Украины.

Криминал и ЧП •   •  6611 просмотра
15 лет тюрьмы получил информатор так называемого "мдб днр"

Словацкое сообщество Закарпатья просит председателя Евросовета поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Словацкое сообщество Закарпатья обратилось к лидерам ЕС за поддержкой в открытии переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что страна достигла значительного прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, особенно в отношении прав национальных меньшинств.

Политика •   •  13312 просмотра
Словацкое сообщество Закарпатья просит председателя Евросовета поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году OnlyFans уплатил $944 000 налогов в бюджет Украины.

Экономика •   •  13286 просмотра
OnlyFans в этом году уплатил в бюджет Украины уже почти миллион долларов

Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций

Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетили военнослужащих в восточном секторе, где обсудили военные потребности и фортификационные мероприятия. Они также планируют увеличить поставки оружия и закупку беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  11985 просмотра
Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций

Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось

Система оповещения о воздушной опасности в Киеве продолжает работать, несмотря на сбой в сети "Киевстар". Однако система оповещения в Борисполе временно не работает, а полиция будет использовать громкоговорители для информирования жителей о воздушной тревоге.

Общество •   •  9267 просмотра
Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось

Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о неофициальном намеке со стороны Венгрии на "окно возможностей" для Украины на саммите ЕС.

Политика •   •  10445 просмотра
Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба

Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс

Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.

Политика •   •  12987 просмотра
Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс

На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС

В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.

Общество •   •  15730 просмотра
На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС

"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год

Министерство культуры и информационной политики Украины запускает новую инициативу "Культура без барьеров" для обеспечения безбарьерных культурных услуг для людей с инвалидностью. Цель проекта - повысить доступность и осведомленность украинцев об их правах.

Культура •   •  10658 просмотра
"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год