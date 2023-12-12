Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных
Киев • УНН
Кибератака на сеть "Киевстар" не повлияла на военных, поскольку они используют разные методы связи.
Кибератака на сеть мобильного оператора "Киевстар" не повлияла на работу военных на линии фронта. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.
Нет влияния ситуации с "Киевстаром" - ред.) на действия военнослужащих. Для гражданских граждан, возможно, есть какие-то неудобства, а для военнослужащих абсолютно нет никакого значения
Он отметил, что на линии фронта военные пользуются другими видами связи, и поэтому их действия не зависят от мобильных операторов.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой.
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Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных
Кибератака на сеть "Киевстар" не повлияла на военных, поскольку они используют разные методы связи.
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