Военные пользуются другой связью: Фитьо рассказал, повлияла ли атака на "Киевстар" на работу военных

Кибератака на сеть мобильного оператора "Киевстар" не повлияла на работу военных на линии фронта. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, пишет УНН.

Нет влияния ситуации с "Киевстаром" - ред.) на действия военнослужащих. Для гражданских граждан, возможно, есть какие-то неудобства, а для военнослужащих абсолютно нет никакого значения - сказал Фитьо.

Он отметил, что на линии фронта военные пользуются другими видами связи, и поэтому их действия не зависят от мобильных операторов.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар", спровоцировавшей масштабный сбой.

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