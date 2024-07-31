Анонсированы операции под кодовым названием «SAFE PODLASIE» и «EASTERN ZORZA». Ожидается, что они станут ответом на растущие угрозы со стороны Беларуси; также операции имеют отношение к вероятным угрозам со стороны РФ. Пишет УНН со ссылкой на Wiadomosci.

Детали

1 августа Вооруженные силы Польши начинают две новые операции, направленные на укрепление национальной безопасности на восточной границе страны. Операции под кодовыми названиями «SAFE PODLASIE» и «EASTERN ZORZA» являются ответом на растущие угрозы, связанные с контролируемым белорусским режимом миграционным давлением и продолжением вооруженной агрессии России против Украины, что сопровождается воздушными атаками на ее западные районы, пишет польское издание.

BEZPIECZNE PODLASIE

Солдаты польской армии будут поддерживать действия Пограничной службы и полиции, осуществляя противодействие нелегальному пересечению границы. Операции являются ответом на нелегальную миграцию с востока, которая является вызовом для внутренней безопасности страны. Также операция станет продолжением помощи Пограничной службе со стороны Вооруженных сил, в которой планируется участие до 17 000 солдат Войска Польского.

Туск обіцяє, що Україна та Польща підпишуть безпекову угоду до саміту НАТО

В рамках SAFE PODLASIA ядром будут солдаты 18-й Железной механизированной дивизии (18-й ДЗ. Командующим операции назначен генерал-майор Аркадиуш Шкутник, командир 18ДЗ.

ВОСТОЧНАЯ ЗОРЗА

Параллельно с операцией SAFE PODLASIE 1 августа 2024 года начнется операция EASTERN ZORZA. Целью этой операции является усиление системы противовоздушной обороны Польши в ответ на агрессию России против Украины, которая увеличила риск нарушения польского воздушного пространства.

Операция будет реализовываться путем постоянного мониторинга воздушного пространства, реагирования на выявленные нарушения, сотрудничества с союзниками в воздушном и наземном пространстве и регулярных тренировок военнослужащих.

Напомним,

УНН передавал, что более 2200 военнослужащих из 12 стран-членов и партнеров НАТО принимали участие в учениях «Морской щит - 24», в Румынии с 8 по 21 апреля 2024 года.