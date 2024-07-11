Соединенные Штаты будут корректировать свою помощь в сфере безопасности и указания, которые идут с ней, учитывая оперативные и стратегические потребности Украины. Как пишет УНН, об этом в интервью Голосу Америки сказал заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит.

Детали

Он сказал, что США осуждает нападения россии на гражданское население. И США будут помогать Украине противостоять этим угрозам: либо в воздухе, либо ударить по ним там, откуда они возникают - тем образом, который соответствует нашей политике.

Он рассказал о тесном сотрудничестве с украинской стороной для корректировки помощи по безопасности, чтобы противостоять этим угрозам. Он не стал конкретизировать, что не афишировать действия союзников перед россиянам, но отметил, что США и Украина работают над этим критическим вопросом.

Мы будем и дальше корректировать и адаптировать нашу помощь по безопасности и указания, по которым мы предоставляем эту помощь, исходя из оперативных и стратегических потребностей наших партнеров в Украине - сказал Кристофер Смит.

Напомним

В Пентагоне заявили, что предоставленная США помощь Украине должна использоваться только на украинской территории. В США не поощряют нападение или возможность нападения на территорию россии.

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